【有相睇】投資客快狠準！睇樓3小時果斷入市　700萬買德福花園頂層單位

樓市交投持續暢旺，樓價更可能快將突破歷史新高，不少投資者也趁勢入市，有外區投資客於德福花園睇樓3小時，旋即以700萬元買入頂層兩房單位，作長遠投資用途。

美聯物業黃家明說，九龍灣德福花園H座頂層兩房單位，實用面積538平方呎，剛以700萬元易手，實用呎價13,011元。代理續說，買家為外區投資者，想買樓作長遠投資用途，於德福花園睇樓3小時後，終見上址內櫳企理，加上價錢合理，故即入市。

從代理提供的圖片可見，單位有基本裝修，外望內園景。資料顯示，原業主於2012年8月以428萬元購入單位，持貨近9年，現帳面獲利272萬元，物業期內升值約64%。

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