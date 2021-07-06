【大行點睇】花旗上調小鵬汽車目標價　料公司在港上市　 將從擴大投資者範圍中受益

花旗發表報告指，將小鵬汽車(美：XPEV)（09868）目標價由50.30美元上調至56.30美元，維持「買入」評級。該行指，公司6月交付數據比市場預期高出5%，而最近公司成功在港股IPO上市，將擴大投資者範圍，相信集團可因此受益。

該行表示，該股在港成功上市，小鵬汽車將成為港美兩地上市公司，有助集團擴大投資者範圍。該行考慮到更強勁的銷售前景和不斷提升的產品競爭力，師將小鵬汽車2021年的交付量預期小幅上調至7.1萬輛。

大行對小鵬汽車評級及目標價：

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