【大行點睇】化肥產品全球供不應求 花旗大幅提高中海石化目標價

花旗發表報告，指由於全球化肥產品供不應求，中國尿素價格已在6月升至每噸2,600至2,700元人民幣的水平，較今年首5個月平均價2,100元人民幣明顯上升，加上印度招標價上升，預期今年下半年尿素價格將進一步上漲。

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該行又指，中海石油化學 （03983） 以燃氣作為原料，成本優勢大，預計公司下半年核心盈利將較上半年改善，預測上半年EBITDA增加至13.7億元人民幣，純利達到11.7億元人民幣，同時調高公司2021財年至2023財年的每股盈利預測，目標價由3元升至3.8元。

今日中海石化股價曾升逾一成至2.63元，創52周新高。

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