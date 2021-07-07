【網民熱話】港男月入30K 付6K家用 家人施壓夾晒所有開支　網民：有能力的話自己搬出去

交多少家用一直是一門很深的學問，有人覺得要看和家人的關係，有人又覺得根本不用交。日常中也聽不少家庭因為家用而吵架，甚至斷絕關係，到底要交多少才能和平地解決問題？近日有網民於網上討論區發文，詢問剛畢業的大學生會交多少家用。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不少網民驚訝樓主雖畢業，但已經有30K月薪。有一樣是剛畢業的人表示自己掙18K一但月，打算和哥哥每人交4K家用。他更指：「如果有飯食可以比多啲。」。亦有差不多經歷的網民稱父母想自己交全租，約15K，理所當然的態度令他十分生氣，最後決定給9K。

【樓市熱話】兩女生以高於市價 $1000 全額支付租一年 網民：應租給兩夫婦【下一頁】

有人覺得父母要求太多，「比6K仲想點？」，建議樓主可以自己搬出去，甚至可以和另一半夾錢租屋。和女朋友一人一半租金，加上花費也大約是一萬一個月，還能存兩萬元。

【樓市熱話】400呎公屋單位住7人 大哥一家三口應否搬走？ 網民：唔通幫佢養埋個仔？【下一頁】

網民又認真回答，指家用不應多過收入的20％，「可以的話直頭一蚊都唔好比」。當然，如果關係超好就可以給。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷