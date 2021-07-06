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【加密貨幣】巴西「比特幣大王」被捕 涉嫌侵吞客戶價值3億美元比特幣

環球政經 15:21 2021/07/06

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比特幣銀行集團（Bitcoin Banco）的成員及其領導人、號稱「比特幣大王」的Claudio Oliveira被指涉嫌貪污，於當地時間周一遭巴西警方拘捕，據知該涉款約15億雷亞爾（約3億美元）。

【下半年部署】2021下半年   值得留意的10大港股【下一頁

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據外媒報道，巴西警方發布新聞稿指出，該案件已進行為期3年的調查。2019年，比特幣銀行集團向巴西政府稱有7,000個比特幣消失了，但他們及後申請了司法恢復財產（ judicial recovery ）該公司由此避免了破產，但此後從未解釋這些比特幣消失的原因。

【房住不炒】全國多地傳銀行選擇性批房貸 廿年樓申請按揭被拒【下一頁

巴西警方經過調查發現，消失的比特幣大多流入了Claudio Oliveira自己的錢包，這宗欺詐案約有數千名投資者遭受損失。

 

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撰文 : 陳楚琨

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