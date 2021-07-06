【電子消費券】新城市廣場推「電子消費券狂賞二步曲」　料人流生意按年增雙位數

▲ 新城市廣場即日起至9月30日推出「電子消費券狂賞二步曲」，料商場人流及營業額較去年同期有雙位數字的升幅。（新城市廣場提供圖片）

5,000元電子消費券已開始登記，沙田新城市廣場即日起至9月30日推出「電子消費券狂賞二步曲」，多重獎賞吸引顧客於場內消費，有助帶動人流、提振銷情，料商場人流及營業額較去年同期有雙位數字的升幅。

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首步曲「登記立賞」讓市民於即日起至7月31日，成功登記領取政府電子消費券，可免費換領200元商場購物消費券，分別為新城市廣場三期100元時裝及100元美容購物消費券，單一消費滿500元即可使用，總名額5,000個。

第二步曲「2,000元雙重賞」將於8月1日至9月30日登場，顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5,000元則可獲1,500元商場購物消費券；The Point by SHKP會員另以500分即可預訂消費券雙倍積分Pass，可立即升級獨享積分Double Up禮遇，即消費2,000元便可賺取4,000積分。

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責任編輯：朱悅瀅