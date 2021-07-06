【異動股】監督管發布抗腫瘤藥研發指導通知 市場憂慮影響新藥上市 和黃醫藥半日跌逾半成

上周五（2日），國家藥品監督管理局藥品審評中心發布一份「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》」意見的通知。文件稱，進行臨床試驗時應為受試者提供最佳治療方式及藥物；研發新藥時應以為患者提供更優治療選擇為最重要的目標。市場憂慮當局提高對藥物研發要求，會加大新藥上市的難度。

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今日醫藥股普遍受壓，主要研發抗腫瘤藥物的和黃醫藥（00013）跌5.6%，報54.5元；金斯瑞生物科技（01548）跌7.1%，報33元。另外，藥醫研發外包（CRO）龍頭藥明生物（02269）現跌8.2%，報126.7元；其系內另一CRO企業藥明康德（02359）現跌6%，報164.5元。

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而其他醫藥股方面，泰格醫藥 （03347） 領跌約10.5%，報158.6元；復星醫藥（02196）現跌9.5%，報56.45元；先聲藥業 （02096）跌6.2%，報12.36元。而藍籌藥股石藥 （01093）現跌近5%，報9.83元。

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