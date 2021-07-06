【美股分析】供需矛盾下航運股大漲　分析師列7大受惠股

全球經濟活動正從新冠疫情中復甦，需求增加令供應鏈陷入樽頸。由於集裝貨櫃供不應求，造成大量貨物積壓，海運運費不斷上漲之際，帶動航運股股價飆升。而摩根大通（JPMorgan）、以及獨立投資研究機構TS Lombard，皆看好航運與貨櫃股前景，分別列出以下數隻首選股。

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早前台灣長榮貨輪旗下「長賜號」於蘇伊士運河堵塞接近一周時間，已經暴露了全球供應鏈問題。除了「長賜號」事件之外，全球貿易仍面臨諸多阻礙，摩根大通分析師近期指出，運輸樽頸問題持續存在，例如港口堵塞、貨櫃和貨輪短缺等。

分析師特別指出，近期深圳鹽田港事件極有可能演變為「蘇伊士運河2.0」，導致航運延遲、貨櫃周期延長、貨櫃短缺等等問題。鹽田港位於中國深圳，是全世界最繁忙的港口之一，由於廣州省於今年5月爆發疫情，造成大量貨輪堵塞，進一步推升航運價格。

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编辑：李勝男