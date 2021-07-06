【西班牙疫情】大多青年未打疫苗 確診人數激增

西班牙近日新冠疫情轉趨嚴重，近日確診人數急劇上升。西班牙政府相信，疫情轉變與Delta變種及年輕人新冠疫苗接種率低有關。西班牙當局指，即使新冠疫情轉趨惡化，當地重症比例仍維持低位。

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西班牙周一（5日）公布最新數據，周末新增逾3.2萬確診個案，按周增加85%，新增個案多為未接種疫苗的年輕人。數據顯示，平均每10萬人中204人受感染，數字對比1周前95人大幅上升。20至29歲年齡組別人士中，數目更攀升至640人。

西班牙當局認為，疫情惡化與Delta變種（即印度變種）及年輕人疫苗接種率較低有關。據悉，西班牙未如其他歐洲國家開放所有成年人接種，反而按照年齡分階段接種，因而大多西班牙年輕人尚未接種疫苗。

西班牙全國約89%的40歲以上人士最少接種1劑疫苗，但20至29歲人士中，僅得14%接種最少1劑。（編按：部分西班牙人士接種1劑強生疫苗就完成接種）

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傳染病總監西蒙（Fernando Simon）表示，面對更具傳染性病毒，國內情況變得十分「脆弱」（delicate），但最少目前重症人數並未出現明顯變化。據報，西班牙全國深切治療部的入住率仍維持7%。

西班牙自4月開始，確診數目開始穩步下降，當局取消戶外佩戴口罩等防疫措施。惟6月中旬後，確診個案開始復升。西班牙多個地區包括兩大沿岸自治區加泰隆尼亞（Catalonia）及坎塔夫里亞（Cantabria） 等，正考慮再度實施措施限制社交活動及夜生活，以減少傳播風險。

截至周一，西班牙累計錄得逾386.6萬確診個案，周末新增23人死亡，累計染疫死亡人數近8.1萬人。

責任編輯：李俊儀