【新冠疫苗】短缺澳洲人搶住打 官員：如飢餓遊戲

▲ 澳洲的新冠疫苗接種進度緩慢，澳洲有大量民眾爭相接種新冠疫苗。

澳洲的新冠疫苗接種進度緩慢，澳洲有大量民眾爭相接種新冠疫苗，但新冠疫苗仍供不應求。澳洲地方政府官員形容情況有如電影《飢餓遊戲》的場景，批評聯邦政府分配新冠疫苗的進度落後。

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澳洲多地疫情升溫，民眾對疫苗的需求急增。悉尼市一個大型疫苗接種中心，上周更有大量民眾排隊數小時等候接種疫苗。然而疫苗供應不足，澳洲僅有7.2%的人口完成接種兩劑疫苗。

排隊片段

悉尼所在的新南威爾士州周一（5日）宣布再增35宗確診個案。新州衛生部長哈澤德（Brad Hazzard）表示該州未有足夠的疫苗和醫生等人手之前，新州民眾都要繼續如電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）場景一樣，瘋狂搶打疫苗。

昆士蘭州（Queensland）州長白樂琪（Annastacia Palaszczuk）也表示該州疫苗短缺，透露該州目前每周僅獲6.5萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，直至10月才可能獲得較大規模供應。

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白樂琪表示該州有近14萬人已登記接種輝瑞疫苗，但可能要再等幾個月才能接種。她表示州政府正等待聯邦政府供應疫苗，呼籲民眾耐心等候。

但澳洲聯邦衛生部長亨特（George Hunt）指出，上周為澳洲最多人接種疫苗的一周，接種劑數達到825萬。

他表示聯邦政府會與澳洲各州和領地繼續進行具建設性的合作，強調每日接種統計數據反映接種計劃成效不斷提高。

責任編輯：鄭錦玲