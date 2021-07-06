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俄羅斯客機失聯 機上28人下落不明（第二版）

環球社會熱點 16:19 2021/07/06

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俄羅斯一架客機周二（6日）於飛往帕拉納（Palana）途中突然失聯。

俄羅斯一架客機周二（6日）原定由堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）出發，飛往帕拉納（Palana）。但客機突然失聯，機上22名乘客與6名機組人員下落不明。

菲律賓軍機墜毀50人罹難 包括3名平民枉死 【下一頁】

（第二版更新客機資訊和可能去向）

法新社報道，涉事客機在距離帕拉納機場約 10 公里的位置時，突然與航空管制員失去聯絡，並於雷達上消失。

客機載有的22名乘客當中，包括2名兒童。當局證實客機是於準備降落前失聯，已派員展開搜索工作。

涉事客機型號為AN-26，涉事客機屬於一家名為Kamchatka Aviation Enterprise的航空公司，客機機齡已接近40年。但航空公司高層哈巴羅夫（Alexei Khabarov）表示，客機一直運作如常。

但俄媒對客機失聯後的去向有不同説法，俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士指客機或已墜海。而國際文傳電訊社（Interfax）則引述消息人士指，客機或已在帕拉納附近一個煤礦鄰近地方墜毀。

這款型號的飛機由蘇聯年代的安東諾夫設計局研發，生産年代介乎1969年至1986年，過往曾多次發生航空事故。

責任編輯：鄭錦玲

 

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