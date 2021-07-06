俄羅斯失聯客機殘骸尋回 機上28人全部罹難（第三版）

在俄羅斯遠東地區失聯的客機，已證實墜毀，俄羅斯官員指，已發現客機殘骸，機上的28人，包括22名乘客與6名機組人員全部罹難。客機周二由堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）出發，飛往帕拉納（Palana），中途突然失聯。

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（第三版更新發現殘骸及乘客罹難資訊）

法新社報道，涉事客機在距離帕拉納機場約 10 公里的位置時，突然與航空管制員失去聯絡，並於雷達上消失。

當局指，客機載有的22名乘客當中，包括1名兒童。當局證實客機是於準備降落前失聯，已派員展開搜索工作。

涉事客機型號為AN-26，涉事客機屬於一家名為Kamchatka Aviation Enterprise的航空公司，客機機齡已接近40年。但航空公司高層哈巴羅夫（Alexei Khabarov）表示，客機一直運作如常。

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這款型號的飛機由蘇聯年代的安東諾夫設計局研發，生産年代介乎1969年至1986年，過往曾多次發生航空事故。

今次事件是俄羅斯近年最嚴重的空難事故之一，對上一次嚴重空難發生在2019年5月，俄羅斯航空1492號客機事件，降落時機身無法平衡，劃火柴式與地面磨擦後起火，導致41人死亡。

責任編輯：鄭錦玲