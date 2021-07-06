【筍工推介】天文台請社交媒體主任 月薪4.2萬 工作內容一覽

香港天文台請社交媒體主任，月薪42545元，需要持有香港任何一所大學頒授的學士學位，以主修新聞學、傳理學、創意媒體、市場學、公共關係為佳，而工作主要負責探索、發展及設立新的天文台社交媒體平台和管理天文台的社交媒體平台等，職位將會按為期一年的非公務員合約條件聘用。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。申請表格填妥後，須連同學歷及工作證明的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交九龍尖沙咀彌敦道134號A香港天文台人事組。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。如親身遞交，請於截止申請日期下午五時前送交上述地址。請在信封面註明「申請社交媒體主任職位」。逾時遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。申請人如獲選參加招聘考試╱面試，通常會在截止申請後約八至十個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加招聘考試╱面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：九龍尖沙咀彌敦道134號A香港天文台人事組

查詢電話：2926 8205

截止申請日期(日/月/年)：16/07/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂