【兼職推介】運輸署請兼職運輸服務助理 時薪74元 職位一文睇哂

運輸署請兼職運輸服務助理，時薪74元，需在DSE或會考的中文科和英文科考獲第2級或以上成績，並於數學科及另外兩科考獲第2級／E級或以上成績，主要負責處理牌照或許可證申請及顧客查詢等櫃位職務。職位按非公務員合約條款受聘，合約期最長為十二個月，並有可能需不定時工作及輪班工作。

詳細內容：

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申請手續：申請人必須透過以下公務員事務局網站作網上申請。

申請人在現階段毋須提交本地學歷的證明文件副本。不過，持有本港以外院校／非香港考試及評核局所頒授學歷的人士，須提交所持文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式（例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等）的證明文件副本。申請人必須於2021年7月19日或之前，把有關證明文件的副本以電郵方式送交運輸署（電郵地址：tdncsc@td.gov.hk）。請在電郵標題上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

逾期遞交、以傳真／電郵／郵寄／親身方式遞交、資料不全或沒有提交所需證明文件副本（如適用）的申請將不獲考慮。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署人事部招聘組

查詢電話：3842 5545/ 3842 6427

截止申請日期(日/月/年)：12/07/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂