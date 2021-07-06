【開放邊境】新加坡目標10月初前為75%人口注射疫苗　屢啟動失敗將棄用「旅遊氣泡」一詞

▲ 新加坡目標10月初前為75%人口注射疫苗以逐步開放邊境

新加坡貿工部長顏金勇接受CNBC訪問時表示，當地目標在10月初前為75%人口注射新冠疫苗、並在8月9日（即新加坡國慶日）前至少為三分二人口注射疫苗，令政府能夠逐步開放邊境，容許更多商務及觀光旅客到訪。他指出，新冠肺炎很可能在未來繼續流行，隨著病毒的變異，人們將不時面臨新的變種，所以接種疫苗是很重要。

根據官方截至7月3日止數據，近37%當地人口，即560萬人已接完全接種疫苗，相對鄰近馬來西亞及印尼，分別僅得近8%人口及5%人口接種疫苗，新加坡的接種人口比例遙遙領先。

對於新加坡與香港和澳洲相討已久的「旅遊氣泡」（travel bubble）一直未取得任何具體成果，顏金勇指出，當局決定避免使用「旅遊氣泡」字眼，因為它往往會爆破，未來將繼續盡最大努力與合作夥伴討論。

他又指，新加坡及合作夥伴需要通過確保感染率保持低水平和高疫苗接種率，來為潛在的旅行走廊（ travel corridors）做好準備。

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編輯：吳敏芳

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