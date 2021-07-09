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【旅遊氣泡】新加坡擬棄用「旅遊氣泡」一詞　仍希望與港恢復旅遊（第二版）

Hot Talk 15:32 2021/07/09

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【旅遊氣泡】新加坡目標10月初前為75%人口注射疫苗　屢啟動失敗將棄用「旅遊氣泡」一詞

星港旅遊氣泡兩度延期，外界關注其最新進展。新加坡衛生部長王乙康周五（9日）表示，新加坡仍然希望與香港恢復兩地之間的免隔離旅遊協議，並考慮放棄「旅遊氣泡」一詞，認為名稱太脆弱。王乙康表示，近日兩地確診個案極少，多日亦沒有新增病例，相信兩地已作好開放邊境的準備。

另外，新加坡貿工部長顏金勇周二（6日）接受CNBC訪問時表示，當地目標在10月初前為75%人口注射新冠疫苗、並在8月9日（即新加坡國慶日）前至少為三分二人口注射疫苗，令政府能夠逐步開放邊境，容許更多商務及觀光旅客到訪。他指出，新冠肺炎很可能在未來繼續流行，隨著病毒的變異，人們將不時面臨新的變種，所以接種疫苗是很重要。

根據官方截至7月3日止數據，近37%當地人口，即560萬人已接完全接種疫苗，相對鄰近馬來西亞及印尼，分別僅得近8%人口及5%人口接種疫苗，新加坡的接種人口比例遙遙領先。

避免使用「旅遊氣泡」 改稱「旅行走廊」

早於王乙康表態，顏金勇當時已指，新加坡與香港和澳洲相討已久的「旅遊氣泡」（travel bubble）一直未取得任何具體成果，當局決定避免使用「旅遊氣泡」字眼，因為它往往會爆破，未來將繼續盡最大努力與合作夥伴討論。

他又指，新加坡及合作夥伴需要通過確保感染率保持低水平和高疫苗接種率，來為潛在的「旅行走廊（ travel corridors）」做好準備。

（第二版﹕新增王乙康發言）

相關文章：【旅遊氣泡】邱騰華：接種疫苗獲免隔離檢疫或成常態　林鄭：香港疫苗接種率亞洲僅次新加坡

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編輯：吳敏芳

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