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【網購商機】Carousell推「CarouBiz力撐你間鋪」　勝出中小企獲訂閱計劃及專屬廣告拓網購（附報名連結）

商業 13:56 2021/07/06

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Carousell推出「CarouBiz力撐你間鋪」計劃，邀請本地商家提交計劃書，參加者將有機會贏取免費賣家工具套裝。（Carousell網站）

疫情下很多消費者轉用網上購物，但不少商戶不熟悉線上平台的操作而卻步。為進一步支援本地商戶，Carousell宣佈推出「CarouBiz力撐你間鋪」計劃，邀請本地商家提交計劃書，參加者將有機會贏取免費賣家工具套裝，助中小企及有意營商人士開展線上業務。

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有興趣的賣家或商家需於7月30日前提交計劃書或短片，中英皆可，內容包括業務介紹、主要產品或服務、現時面對的挑戰及未來商機、以創新方式推銷產品或服務。

參加者必須年滿18歲，並已開始出售產品或提供服務，但不限於線上或線下，亦要對於網上營銷有興趣。勝出的20個得獎者將獲得3個月CarouBiz基本訂閱計劃、6萬旋轉金幣及勝出商戶專屬宣傳廣告，價值$3,000元。（按此報名

此外，Carousell與Livi銀行合作推出CarouBiz分期付款計劃，支援小型企業及初創。商戶可把CarouBiz訂閱收費攤分12個月，期間不會收取額外利息及手續費。用戶於今年9月1日前申請計劃，更可享免息分期付款。

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責任編輯：朱悅瀅

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