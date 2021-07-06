【滴滴出行】滴滴出行盤前曾瀉28%　國信辦據報曾建議暫緩上市

▲ 【滴滴出行】國信辦據報曾建議滴滴出行暫緩美國上市 公司曾否認知悉受查

滴滴出行（美：DIDI）完成美國上市未足一周，被國信辦要求下架滴滴出行App整改，震驚市場。外電引述消息指，滴滴出行美國上市前數周，國信辦曾建議公司押後上市計劃，但滴滴出行未有更改上市時間表。滴滴出行美股盤前曾暴跌28%，最新仍跌21%，暫報12.18美元。

滴滴出行曾聲明，公司赴美上市前，並不知悉內地監管部門會對集團展開調查，並要求集團將應用程式下架，處理消費者數據事宜。

滴滴出行從上市前路演至完成交易以日計，《華爾街日報》指出，相對一般中概股做法，滴滴處理急得多，而公司完成集資44億美元，是自阿里巴巴（美：BABA）2014年上市後規模最大的中概股。

滴滴出行App下架後，環時：不容網企掌握個人訊息勝國家，可見【下一頁】

報道引述消息指，國信辦在滴滴上市前收到舉報，需要留神滴滴出行在美國上市後披露責任增加，令公司掌握的數據或流入境外人士手中。

國信辦在上周五（7月2日）的新聞稿只稱，是依據《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國網絡安全法》對滴滴出行實施網絡安全審查，未提及調查的具體內容。

報道稱，滴滴出行在上市期間從監管機構收到消息不一致，有金融監管機構表態支持境外上市，但也有網絡安全監管機構憂慮，滴滴出行涉及敏感數據和網絡，尤其是當局視滴滴為「關鍵基建提供者」，當滴滴使用境外設備時，公司在設備上所披露的資料緩存可能令敏感資料流出。

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有接近滴滴出行的人士指，公司面對投資者增加分派的壓力，最終選擇繼續上市計劃。

分析預期，滴滴出行可能面對長達數月的調查，預料當局將審視滴滴出行使用的伺服器供應商是否符合當局網絡安全要求，但滴滴出行提供大量就業機會，北京行動暫時只被視為公開反對滴滴上市。

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編輯：麥德銘