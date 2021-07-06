▲ 【大行看法】渣打財管梁振輝：港股下半年波動擴大 第三季料26000至30000間橫行

渣打香港財富管理認為，下半年經濟復甦有望進一步全球化，雖然美國聯儲局可能於第四季起逐步減少買債，但仍看好全球股市前照。渣打香港財管投資策略主管梁振輝表示，港股今年來面對很多挑戰，預期大市下半年波幅料擴大，料恒指第三季在26000至30000之間橫行。

梁振輝指，上半年科技股從高位回落，未來若平台經濟發展及科技監管明朗化，對科技龍頭股走勢有幫助，投資者亦可觀望跨境理財通的實施，會否有助海外投資者更樂意投資中港兩地。

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渣打香港財管預期，價值股有望延續上半年跑贏增長股之勢，聚焦「顛覆性創新」，包括5G物聯網、金融科技、電子遊戲、電動車及醫療科技。

聯儲局第四季或開始縮表，梁振輝預期，正式宣布縮表時或會有一輪震盪，令歐美市場的配置轉至亞洲市場。他仍看好美股走勢，但升幅或不及去年。

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