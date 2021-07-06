新一代DJI Pocket 2雲台相機推白色機身　7月8日內地率先發售

▲ DJI Pocket 2將新增白色機身，並會在7月8日於內地正式亮相。

大疆（DJI）航拍機一直受到不少入門級玩家喜愛。該公司在去年11月推出新一代DJI Pocket 2雲台相機，最近又有消息指，Pocket 2將會新增白色機身，並會在7月8日於內地正式亮相。

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最近網上已有關於Pocket 2白色版本的官方海報曝光，從圖片中看出，Pocket 2白色版與原版的外型設計基本一致，相信白色機身會更吸引女性消費者購買。除此之外，Pocket 2同樣保留輕便易攜的設計，整體機身尺寸為124.7X38.1X30mm，重量僅為117g。該機內置875mAh電池容量，並可在1080P影片拍攝中維持使用​​140分鐘。

另外，Pocket 2配備Sony IMX686傳感器，相機鏡頭為6400萬像素，設有1/1.7英吋感光元件，支持4K或60fps影片拍攝。預計白色版本的售價與原版相同，目前Pocket 2普通版售2,899港元，備有更多配件的全能組合包則售2,899港元。

責任編輯：李寶如