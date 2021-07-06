  • 32°C
香港時間 : 2021706日 (二) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新一代DJI Pocket 2雲台相機推白色機身　7月8日內地率先發售

科技 13:19 2021/07/06

分享：

DJI Pocket 2將新增白色機身，並會在7月8日於內地正式亮相。

大疆（DJI）航拍機一直受到不少入門級玩家喜愛。該公司在去年11月推出新一代DJI Pocket 2雲台相機，最近又有消息指，Pocket 2將會新增白色機身，並會在7月8日於內地正式亮相。

＜＜【智能手錶】Galaxy Watch 4 Classic渲染圖曝光　採傳統外形設計供3款尺寸

＜＜【華為新品】華為7月6日發布平板電腦MatePad 11　預載HarmonyOS 2系統

最近網上已有關於Pocket 2白色版本的官方海報曝光，從圖片中看出，Pocket 2白色版與原版的外型設計基本一致，相信白色機身會更吸引女性消費者購買。除此之外，Pocket 2同樣保留輕便易攜的設計，整體機身尺寸為124.7X38.1X30mm，重量僅為117g。該機內置875mAh電池容量，並可在1080P影片拍攝中維持使用​​140分鐘。

另外，Pocket 2配備Sony IMX686傳感器，相機鏡頭為6400萬像素，設有1/1.7英吋感光元件，支持4K或60fps影片拍攝。預計白色版本的售價與原版相同，目前Pocket 2普通版售2,899港元，備有更多配件的全能組合包則售2,899港元。

責任編輯：李寶如

相關文章

【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能
2021/06/30
【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能
【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度
2021/06/29
【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度
蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
2021/06/29
蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
NTT打造互聯虛擬運動場　藉設物聯網感應器掌握賽段實況
2021/06/29
NTT打造互聯虛擬運動場　藉設物聯網感應器掌握賽段實況

你可能感興趣

【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能
12:34 2021/06/30
【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能
【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度
10:25 2021/06/29
【MWC 2021】中興推5G智能T恤　分析肌肉力量、汗液成分、溫度
蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
16:39 2021/06/29
蘋果公布7大類「須保持安全距離」產品　避免對醫療裝置造成干擾
流動裝置 攝影器材 雲台相機 DJI 港元 設計 鏡頭 航拍機 4K 相機

上一篇文章

【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策

下一篇文章

【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴出現過熱問題或引致損壞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版