美國獨立日周末逾400槍擊案 最少150死

周日（4日）為美國獨立日，為紀念獨立245年，全美各地因新冠疫情緩和，舉行多場慶祝活動。有統計網站卻發現，美國各個大城市於獨立日的周末期間，發生超過400宗槍擊案，最少150人喪命。

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槍械暴力檔案（Gun Violence Archive）網站統整獨立日周末期間資料，發現全美各個大城市於3日內發生不少於400宗槍擊案，而且數字仍有待進一步確認，或者會比現時更多。全美多個州分發生涉及多人傷亡的槍擊事件，德州﹑喬治亞州﹑弗吉尼亞州及俄亥俄州先後出現一宗最少4人以上受傷或死亡的槍擊案。

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芝加哥為今年獨立日周末受槍擊事件最嚴重的城市，當地警方初步數據顯示，上周五（2日）傍晚6時至周一（5日）早上6時，共有83人被槍傷，包括兩名年屆5至6歲的小童，另有14人死亡。芝加哥警方表示，在一場通宵槍擊案中，兩名警員參與驅散數千名聚集民眾時，分別被人開槍擊中，兩人傷勢並無大礙。事件中，警方共拘捕60人。

近年槍擊案頻生的紐約在獨立日周末期間，共發生21宗槍擊，有26人受傷，數字較去年同期下跌。單計2021年，紐約槍擊案較去年同一時間增加近40%，共767宗槍擊，885名傷者。

責任編輯：吳漢培