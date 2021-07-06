【輝瑞疫苗】獅城16歲青舉重訓練後昏迷 6日前打首劑

多款新冠疫苗先後出現不同副作用，讓不少人對接種有所遲疑。新加坡衛生部發表聲明，指1名16歲青年接種首劑輝瑞疫苗6日後，於舉重訓練後昏迷。當局指涉事青年現時情況危殆，初步診斷青年心臟驟停，正調查原因是否與接種輝瑞疫苗有關。

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新加坡衛生部周一（5日）發表聲明，指涉事16歲青年正在新加坡國立大學醫院（NUH）重症監護室，現時情況危殆。發言人透露，青年於6月27日經醫護人員評估合適後，接種首劑輝瑞疫苗（Pfizer）。青少年在接種後於現場30分鐘觀察期間，及其後5日內身體狀況良好。發言人指青少年上周六（3日）到健身房舉重，並以超過自身體重的重量訓練。當天上午稍後時間，青年在家中昏迷。

衛生部發言人表示，當局正與NUH醫療團隊保持聯繫，初步診斷結果為心臟驟停，正進行臨床及實驗室測試，調查事件是否與疫苗相關。當局指，調查亦會考慮事件是否與急性嚴重心肌炎有關，新加坡疫苗接種專家委員會將監察相關調查。

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新加坡衛生科學局（HSA）同日亦更新接種指引，建議民眾接種mRNA疫苗後，避免做劇烈體力活動。衛生部表示，更新與16歲青年事件無關，但支持更改。HSA委員會表示，接種疫苗後1周內出現胸痛、呼吸急促或心跳異常，應立即求醫。當局建議所有醫生，應特別留意接種後出現上述病徵患者。

HSA委員會透露，截至6月30日，已為民眾接種逾547萬劑mRNA疫苗，錄得6,606宗不良反應報告。其中252宗為嚴重不良反應，12人出現心肌炎。對於年齡介乎12至18歲組別人士，錄得129宗接種輝瑞疫苗後，出現不良反應個案。最常見症狀包括呼吸急促、頭暈、皮疹、蕁麻疹及昏厥。

感染Delta變種病毒主要症狀

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責任編輯：李俊儀