【電動車】行駛中突然斷電　保時捷計劃召回電動汽車Taycan

▲ 目前保時捷計劃召回其首款電動汽車Taycan，以解決其在行駛過程中突然失去電力的問題。( 保時捷官方照片 )

汽車製造商保時捷（Porsche）近年開拓了電動車市場，旗下電動汽車Taycan的銷售量已突破４萬輛。不過，目前該企計劃召回其首款電動汽車Taycan，以解決其在行駛過程中突然失去電力的問題。

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該企現正要求車主必須將他們的電動汽車帶回旗下的經銷商進行軟件修復，需時約一小時。據外媒表示，近二十位Taycan車主就其電動車斷電問題向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）投訴。當中有六位車主相繼指出，他們在斷電後無法重新啟動車輛。

保時捷發表的聲明表示，該企的首要任務是確保客戶的安全。故他們得知斷電問題後便立刻通知NHTSA以召回旗下某些MY20和MY21型號的Taycan車輛，以更新其電力電子設備和發動機控制單元軟件。該企續稱，軟件更新將有助於防止潛在的通信故障問題。

保時捷強調，車輛失去電力並不會影響其他功能。當中控制方向及制動系統均可正常操作，以確保它在出現問題情況下，仍可受控及安全停泊。目前該企正等待相關部門審批，期後陸續安排車主更新相關軟件。

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責任編輯：陳泳如