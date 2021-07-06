▲ 【電子消費券】新地商場「消費券加碼賞」現金券加碼至逾1700萬元 八達通WeChat Pay HK用戶有額外獎賞

5000元電子消費券已開始登記，新鴻基地產 （00016） 將「消費券加碼賞」再加碼，派發的現金券價值由1400萬元，增至超過1700萬元，以鼓勵市民使用消費券，刺激零售消費市道，促進香港經濟進一步復甦。「消費券加碼賞」現金獎賞活動於新地旗下22個商場舉行，活動期長達五個月（由8月1日至12月31日），以配合分期發放的電子消費券。

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「消費券加碼賞」適用於4個接受「電子消費券計劃」登記的儲值支付工具。市民在新地商場使用電子消費券累積滿500元（最多兩張有效單據），可獲贈20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元（最多三張有效單據），則可獲贈50元指定商場或商戶贈券。

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The Point by SHKP會員使用電子消費券，除了可賺取1元=1分的基本積分外，每個月更可額外賺取500分，全期最多可獲贈額外2,500積分。

參與「消費券加碼賞」的市民若透過WeChat Pay HK使用消費券，可以較低門檻換領贈券，只需消費滿300元或800元便可換領20元或50元指定商場或商戶贈券。

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新地商場聯同WeChat Pay HK推出「新地商場專屬登記$40現金獎賞」，由即日起至8月14日，市民透過商場內的指定鏈結，登記以 WeChat Pay HK 作為領取「消費券計劃」的儲值支付工具，可於政府核實申請後獲得40元WeChat Pay HK 電子現金券，於22家新地商場內接受 WeChat Pay HK的商戶中使用。

八達通方面，市民於22家新地商場的指定餐飲食肆及餐飲零售商戶，以八達通卡消費滿600元（最多3張有效單據），即可獲贈30元新地商場電子贈券。所有贈券、現金券或電子贈券數量有限，先到先得。

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