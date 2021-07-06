▲ 美國南加州大學「創意科技中心」近日發表研究成果，展示由團隊訓練出來的AI 系統「CaSiNo」。( 美國南加州大學官方影片截圖 )

人工智能（Artificial intelligence，簡稱AI）技術日漸成熟，其具備的功能亦越來越多，目前已發展到跟人類辯論。美國南加州大學（University of Southern California， USC）「創意科技中心」（Creative Technology Institute，CTI）近日發表研究成果，展示由團隊訓練出來的AI 系統「CaSiNo」 （Camp Site Negotiations）與人類進行主題辯論。

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該研究團隊主任Kushal Chawla稱，他們採取了情境式對話劇本作為 AI的訓練教材。當中挑選了露營作場景設定，透過把活動過程中出現的對話情境，包括討論資源分配、反駁意見 、 妥協和合作等內容以匯集大量數據資料供 AI 學習。

他續稱，他們整理過對話資料後， 歸納出9種辯論策略。繼而讓 AI 深度學習，使其可自由搭配運用不同的策略。該團隊表示， 合作策略在露營此場景設定上的成效較大，故AI 與人類對象討論資源分配時會傾向妥協及合作。

該AI 系統進行了大量對話學習後，有望可於將來使用通順的語言與人類對話，甚至辯論。同時，這項技術可以應用於各個行業，包括教育和科技等領域。舉例說，它可以協助教師教授各種談判技巧，如培訓商科學生相關銷售技巧。

該團隊主任表示，接下來將與「CaSiNo」 進行非合作場景的對話訓練，教授它說服對方接受自己意見的技巧。

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責任編輯：陳泳如