【Lambda變種】削弱疫苗功效 傳染力超多款變種

新冠病毒演變出多個版本，而秘魯首先出現的Lambda變種也於多國出現，引起外界憂慮。智利有大學進行研究指，Lambda變種的傳染力超越多款變種病毒，更削弱新冠疫苗的功效。

【輝瑞疫苗】以色列稱有效率降至64% 仍可預防重症 【下一頁】

Lambda變種的學名為C.37，率先於秘魯出現，秘魯超過8成的確診新冠患者都是感染Lambda變種。這款變種已傳播至包括英國在內的27個國家及地區。

智利大學聖地亞哥分校安排已完成接種兩劑科興疫苗的醫護人員接受研究，了解Lambda變種對已接種疫苗者的影響。

研究發現Lambda變種傳染力較Alpha變種（英國首先發現）及Gamma變種（巴西首先發現）更高，而且更能夠避開接種疫苗後產生的抗體。

與原始新冠病毒株相比，Lambda變種、Alpha變種和Gamma變種，分別將接種疫苗後產生的中和抗體水平降低3.05倍、2.03倍及2.33倍。

以色列研究：輝瑞疫苗針對Delta變種有效率70% 【下一頁】

英國惠康基金會桑格研究所新冠病毒基因組學計劃負責人巴雷特（Jeff Barrett）表示，Lambda變種具有一組極不尋常的突變，更與Delta變種（印度首先發現）擁有一種相同突變，因此傳染性同樣很高。

有秘魯分子微生物學家表示Lambda變種的傳播速度較以往出現的變種更快，秘魯去年12月有200宗Lambda變種個案，3個月後增至佔首都利馬感染樣本的一半，而6月更佔全國超過8成個案。

責任編輯：鄭錦玲