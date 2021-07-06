【新股IPO】港交所FINI最快2022年第四季推、IPO定價至上市T＋2　孖展計息期可望縮短（第二版）

▲ 【新股IPO】港交所推出FINI 最快2022年第四季新股定價至上市「T＋2」

香港交易所 （00388） 落實新股IPO平台FINI （Fast Interface for New Issuance）諮詢建議，簡化及數碼化香港首次公開招股程序，預計最快於2022年第4季實施。FINI將採納「T+2」首次公開招股結算週期，從目前定價至上市需時約5個交易日（即T＋5）周期大為縮減，但較早前FINI諮詢時提出的T＋1周期多出一日。

在新股公開認購部分，當實行FINI後，孖展認購新股計息期有望縮短。

港交所圖解FINI部分重點

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港交所稱FINI不會改變預付資金的概念，但會有兩項修訂，包括毋須進行銀行間資金轉移的情況下確認公開發售預設資金、將結算參與者的預設金額規定設限於其可能獲得的最高公開發售集資金額。

換言之，若券商錄得認購金額超出該新股的最多可分配額度，過剩資金毋須過戶至承銷銀行。港交所上市主管陳翊庭稱，現時公開認購部分往往使用大額銀行融資額度而槓桿進行，新做法令被凍結的實際資金減少，令香港銀行體系銀根抽緊情況改善。

隨孖展利息計息期縮短，港交所交易後業務主管蘇盈盈承認，部分券商收入或者受影響，但從整體市場而言，投資者資金周轉縮低，可更快參與下一輪新股認購，對行業都屬於好事。

近年新股認購人數屢創新高，有投資者以不同經紀行「重複申購」的情況時被市場提起，陳翊庭稱，FINI系統可與諮詢中的投資者識別碼制度對應，參與FINI的投資者需要提供一致的身份資料，可令香港結算於推出 FINI 後能夠有效識別重複認購。

證監會去年諮詢投資者識別制度 最快2022年首季實施，可見【下一頁】

其他方面，港交所表示，FINI並不會影響到認購公開發售股份的流程，隨現有改革實行後，所有新股於今年7月5日起已不會接受紙本認購表格，而A、B組500萬港元認購分界線不會改變。

交所表示，日後新股發行人若預期公開招股需要「T+3」或更長結算周期，須提出獲聯交所同意，並要提出合理證明如受香港或海外假期影響等。另一方面，FINI並不支援「T+1」結算期，港交所需待大多數市場參與者和基礎設施均準備就緒後，才能改為「T+1」周期。

港交所表示收到49份來自香港首次公開招股市場參與者對FINI框架諮詢文件的回應意見，90%均支持引入FINI。絕大部分回應人士同意FINI可減低市場風險、提升效率、使參與者的互動更現代化，並為香港集資市場進一步數碼化奠定基礎，讓香港首次公開招股市場整體受惠。

港交所表示，經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構都可利用透過FINI這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准及納入股份等各個流程當中相互協調。

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編輯：麥德銘