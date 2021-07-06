【電子消費券】美麗華推消費券多重賞　商場最高100%回贈　酒店住宿低至3折

▲ 美麗華集團將於8月1日至12月31日推出「MIRA消費券多重賞」，旗下商場、酒店及餐飲低至3折獎賞，總值超過600萬。（美麗華集團提供圖片）

為響應政府電子消費券派發，美麗華集團將於8月1日至12月31日推出首個「MIRA消費券多重賞」，聯合旗下商場、酒店及餐飲送出超過5,000份低至3折的獎賞禮遇，總值超過600萬，鼓勵市民消費、刺激經濟。

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推廣期內，以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於Mira Place商場消費，最高可享滿$500送$500商場現金券回贈及雙倍積分獎賞，適用於場內超過70間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO、無印良品等。

Mira e-Shop 7天限時快閃低至3折

旗下酒店The Mira Hong Kong及Ｍira Dining共12間中西食府，包括國金軒及翠亨邨，以指定電子消費模式消費即可享額外9折獎賞，更可與其他優惠一同使用，最高享75折的「折上折」優惠，包括酒店訂房、用餐及水療體驗；餐廳精選套餐及主餐牌額外折扣等。



同時，全新網上商店Mira e-Shop將於8月1日同步舉行一連7天的限時快閃優惠，提供多款低至3折的五星級住宿及米芝蓮推薦美饌優惠，其中包括半價品嚐國金軒、翠亨邨及The French Window套餐；及3折享受The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。限定快閃優惠必須以Alipay HK或WeChat Pay HK付款。

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責任編輯：朱悅瀅