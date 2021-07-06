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【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴出現過熱問題或引致損壞

科技 12:10 2021/07/06

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有外國網民反映，HomePod升級至HomePod 15 Beta版本後，裝置出現過熱及損壞問題。

蘋果（Apple）最近公開發布iOS 15、iPadOS 15、HomePod 15等系統測試版本，同時有不少用戶已升級試用。不過最近就有外媒報道指，有外國網民反映，當HomePod升級至HomePod 15 Beta版本後，裝置竟出現過熱及損壞問題。

＜＜【iPhone 13】傳iPhone 13加大無綫充電綫圈設計　支援反向充電功能　

＜＜【智能手錶】Apple Watch Series 7將重點提升電池續航力　或不會配備血糖監測功能

據外媒《Appleinsider》報道，最近有Reddit論壇及Twitter用戶反映，在升級至HomePod 15.0 Beta版本後，設備明顯出現過熱情況，嚴重時會導致設備關機或者電路板損壞。Reddit網民提醒，更新至HomePod 15 Beta版本的用戶需小心，因HomePod或HomePod mini頂部有機會出現過熱情況，更無法暫停播放音樂，只能透過頂部觸控功能進行操控。

不過，無論是iOS、iPadOS、watchOS、macOS或HomePod等系統測試版，在未有正式推出之前，系統容易出現不穩定情況。一般Apple會開放給開發者人員或邀請部分用戶試用，但就不建議其他用戶在正式版推出前下載使用。

責任編輯：李寶如

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