▲ 京東領投內地零售企業KK集團 旗下KK館擬來港上市

內媒消息指，京東 （09618） 已於近日領投潮流零售生態企業KK集團新一筆融資，融資額約3億美元（約23億港元），為2020年8月完成E輪10億元人民幣融資後，最新一輪融資。完成後KK集團最新估值約30億美元。KK集團對此暫不予置評。

KK集團已完成7輪融資，投資者包括深創投、經緯中國、CMC資本等。KK集團旗下擁有主打極致性價比的迷你生活集合品牌「KK館」、生活方式主力店品牌「KKV」、美妝一站式品牌「THE COLORIST 調色師」及全球潮玩集合品牌「X11」等。

早前有報道指，KK館擬來港上市，並已委聘上市負責行，初步計劃集資5億美元 （約38.8億港元），惟上市時間表及集資規模尚存變數。公司未有作出回應。

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