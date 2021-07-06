【職場招聘】香港人口老化　美容、建築及飲食招聘中高齡求職者　月薪最高15,000元兼有雙糧

▲ 香港人口老化，鼓勵中高齡人就業。

香港人口老化，鼓勵中高齡人就業。外界普遍認為，中高齡就業的工作範疇有限，到底有甚麽工作以供選擇？勞工處網站可見，中高齡就業計劃的全職空缺，包括見習美容師、壽司學徒（外帶）和見習測量助理等。

上述職位空缺毋須有關的工作經驗，月薪最低10,500元起，部份職位空缺更有晉升機會。例如月薪12,000元至13,000元的見習美容師，提供在職培訓和有晉升機會。工作內容包括協助美容師工作、面部護理、身體護理和協助日常店舖運作。惟需要求職者的最低學歷要求，達到中五程度，並曾就讀有關課程。

倘若求職者的相關學歷要求不達標，網站上亦有美容學徒的職位空缺。工作範疇與見習美容師相同，福利亦相若。惟月薪只有9,000元。

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此外，壽司學徒（外帶）月薪10,500元至11,700元。學歷最低要求為中三程度。職責則包括負責產品製作、漁貨處理（切魚）、接待客人和清潔工作。

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中高齡求職者在求職時，倘若曾任職有關工作會更有優勢。例如月薪14,000元至15,000元的見習測量助理，雖然沒有學歷要求，但有3項條件：1）持有平安咭；2）持有建造業工人註冊證；以及3）有相關工作經驗優先。

見習測量助理的職責為一般地盤工作，包括於地盤範圍內協助進行一般土地測量工作。福利方面包括：雙糧、每月1000元的交通津貼，以及每小時超時工作津貼75元。

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責任編輯：馬意文