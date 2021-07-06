【旅遊氣泡】港府將重新探討星港通關安排 視新加坡為首選旅遊夥伴

星港旅遊氣泡多次未能成事，隨著兩地疫情近日緩和，其安排進展備受關注，行政長官林鄭月娥今早（6日）出席行政會議前表示，新加坡是本港首選的旅遊夥伴，並會和對方重新探討旅遊氣泡安排。

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她又指，由於新加坡將推出新防疫策略，故暫未知會否對氣泡造成影響；她稱，早前新加坡已單方面要求到訪當地的港人需接種疫苗，同時，港府亦考慮會否要求新加坡居民到香港前，需先接種疫苗。

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責任編輯：潘曉豐