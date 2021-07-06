【券商點睇】7月下游需求或逐步恢復 水泥價格有望企穩

天風證券指，中國於6月底至7月初，因降雨及百年黨慶的影響，下游工程施工受限，水泥需求出現階段性減弱，不同地區企業出貨量回落10%至50%不等，水泥價格延續跌勢為主。不過進入7月份後，不利影響因素或逐漸消退，下游水泥需求將會有所恢復，大部分地區水泥價格也將會趨於穩定。

【比亞迪】6月新能源車銷售按年升兩倍 比亞迪5月股價低位反彈無停過？，請按【見下頁】

資料顯示，今年首5個月規模以上水泥工業營業收入同比增長16.2%，利潤總額同比下降2%，反映水泥企業盈利壓力進一步加大。天風證券認為，水泥行業下半年走勢或有好轉，一方面因鋼價過高造成的需求積壓有望在下半年迎來釋放，水泥價格反彈仍可期。另一方面煤價高價對企業盈利造成的衝擊或將逐步放緩，同時因去年下半年基數較低，企業業績同比存超預期的可能，關注第三季的淡季價格波動及成本端邊際變化。

【房住不炒】全國多地傳銀行選擇性批房貸 廿年樓申請按揭被拒，請按【見下頁】

目前水泥企業估值已達近幾年新低，在碳中和及碳達峰目標下，供給端高能耗小企業預計加快出清，大企業市佔率將進一步提升，同時區域協同性有望增強，行業格局或迎來進一步改善，估值存在修復的機會。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際預期中資價值股 短期溫和跑贏成長股 最新焦點股名單覆蓋18股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛