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【券商點睇】7月下游需求或逐步恢復 水泥價格有望企穩

股樓投資 15:54 2021/07/06

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天風證券指，中國於6月底至7月初，因降雨及百年黨慶的影響，下游工程施工受限，水泥需求出現階段性減弱，不同地區企業出貨量回落10%至50%不等，水泥價格延續跌勢為主。不過進入7月份後，不利影響因素或逐漸消退，下游水泥需求將會有所恢復，大部分地區水泥價格也將會趨於穩定。

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資料顯示，今年首5個月規模以上水泥工業營業收入同比增長16.2%，利潤總額同比下降2%，反映水泥企業盈利壓力進一步加大。天風證券認為，水泥行業下半年走勢或有好轉，一方面因鋼價過高造成的需求積壓有望在下半年迎來釋放，水泥價格反彈仍可期。另一方面煤價高價對企業盈利造成的衝擊或將逐步放緩，同時因去年下半年基數較低，企業業績同比存超預期的可能，關注第三季的淡季價格波動及成本端邊際變化。

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目前水泥企業估值已達近幾年新低，在碳中和及碳達峰目標下，供給端高能耗小企業預計加快出清，大企業市佔率將進一步提升，同時區域協同性有望增強，行業格局或迎來進一步改善，估值存在修復的機會。

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記者：林衛

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