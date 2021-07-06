【異動股】藥監局發抗腫瘤藥意見稿　藥明生物曾挫15%、和黃醫藥金斯瑞插水

▲ 【異動股】醫藥股重創 藥明生物挫15%、復星醫藥跌12%

內地藥監局上周五（7月2日）發布抗腫瘤藥意見稿，成藥股回吐導火線。內地生物制藥外判研發商CRO龍頭藥明生物 （02269） 曾挫15%，半日跌13%，暫報120.6元；同系同屬CRO業務的藥明康德 （02359） 半日跌9%，報160元。

抗腫瘤藥半新股和黃醫藥跌8%，報54.6元；同屬開發抗腫瘤藥的金斯瑞科技 （01548） 半日插一成，報32元。

其他藥股方面，復星醫藥 （02196） 現跌10%，最新報55.9元；先聲藥業 （02096） 及泰格醫藥 （03347） 同挫約一成。

藍籌藥股石藥 （01093） 挫6%，最新報9.75元；另一藍籌中生製藥 （01177） 現跌4%，最新報7.06元。

上星期五（2日），國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）發佈「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》」意見的通知。意見出台後，市場憂慮往後獲批上市新藥數量減少，影響未來CXO公司（醫藥外包）的盈利能力。

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