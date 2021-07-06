【異動股】藥監局提高抗腫瘤藥門檻　藥明生物、藥明康德大跌反獲大摩看好可長遠受惠

▲ 藥監局發抗腫瘤藥意見稿 成藥股回吐導火線

內地藥監局上周五（7月2日）發布抗腫瘤藥意見稿，成藥股回吐導火線。內地生物制藥外判研發商CRO龍頭藥明生物 （02269） 曾挫15%，同系同屬CRO業務的藥明康德 （02359） 也曾跌近一成。大摩最新報告認為，新意見稿令腫瘤藥測試要求提高，反而可令藥明生物、藥明康德等技術領先者長遠受惠，維持增持評級。。

藥明康德全日跌幅收窄至4.7%，藥明生物跌幅就收窄至8.4%。

抗腫瘤藥半新股和黃醫藥全日跌5%，同屬開發抗腫瘤藥的金斯瑞科技 （01548） 全日插8%。復星醫藥 （02196） 跌9%，泰格醫藥 （03347） 也跌8%。

藍籌藥股石藥 （01093） 挫4%，另一藍籌中生製藥 （01177） 跌3%。

藥明生物早前上調盈利指引 已獲大摩高盛齊升目標價，可見【下一頁】

上星期五（2日），國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）發佈「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》」意見的通知。意見出台後，市場憂慮往後獲批上市新藥數量減少，影響未來CXO公司（醫藥外包）的盈利能力。

大摩報告指出，新規定實行後，腫瘤藥臨床測試的參照組需要使用最佳支援護理 （Best Supportive Care），而非使用安慰劑或me-worse藥物，令新研發藥物要不同於或更勝於市場現有產品，達至差異化。

大摩稱，新做法令藥物研發門檻提高，令藥物研發商、CMDO藥物測試外判行業出現整合，而創新藥領導企業長遠面對更少競爭，首選翰森製藥 （03692） 、恆瑞醫藥（滬：600276）和信達生物。

在CRO行業中，因應研發門檻提高、盈利周期延長，需要臨床測試CMDO（合同生產服務）的客戶可能減少，但大摩認為，藥明生物和藥明康德反而可受惠於需要合同研發服務CRO需求增加，而且兩家公司業務屬全球性，逾半收入來自監管要求本身已較高的西方市場，中國市場整合可令他們優勢突出。

該行目前予藥明康德目標價為178元、藥明生物目標價為152元、信達生物目標價為104元、翰森製藥目標價45元。

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