【券商點睇】煤炭行業進入供應短缺時代 煤價易升難跌

全球多國家持續高溫，刺激用電需求，煤碳，以至天然氣需求驟升。有券商預期，中國煤炭行業的供需格局依然偏緊，料煤價雖處高位，但易升難跌。

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中泰證券指，國內供應偏緊的局面仍在演繹，截至6月27日，六大電廠煤炭可用天數僅為17天（2017至2019 三年平均為24天），庫存依然低位。綜合判斷，7月煤價難以大幅下跌，雖有政策打壓，下調幅度亦預計很有限。

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由當前時點來看，供應緊張局面依舊，煤價處於易漲難跌的狀態。加上，煤企上半年業績表現亮眼，繼續看好板塊的投資機會。中期來看，煤炭行業進入供應短缺時代，而需求依然能保持小幅正增長，供需錯配可能是「十四五」期間經常發生的事情，階段性和區域性供需矛盾可能經常發生，動力煤價有望維持高位，持續看好煤炭行業。

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記者：林衛