【房住不炒】全國多地傳銀行選擇性批房貸 廿年樓申請按揭被拒

內地報道，中國多地房貸緊張，包括武漢、鄭州、廣州在內的多個城市傳出「二手房停貸」消息。據國內記者調研武漢情況，雖然網路上關於「停貸」的熱議聲鼎沸，但目前並沒有銀行發佈官方文件，或者官方表示對二手房「停貸」。

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不過，二手樓放款速度變慢和審批更加嚴格是事實。武漢地區的代理透露，銀行放貸周期由兩至三個月拉長到至少四至六個月，而且銀行對二手房會「選擇性放貸」，樓齡在20年以上的房子遭到銀行的普遍「勸退」。若能夠提供詳細流水、五險一金繳納額度較高、在央企國企工作、在對應銀行有理財資金或者能夠接受利率上浮的客戶，更容易得到貸款支持。

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另一方面，一家國有銀行武漢分行工作人員透露，現在房貸額度比較緊張，有相關的臨時管控，新房貸款還好，二手房貸管控較嚴，銀行無法給購房者一個準確的放款時間。據了解，所措施影響，急於買樓的人，迫不得已轉向遠城區入手。

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記者：林衛