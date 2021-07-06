【疫苗優惠】請你食足一世飯！金記冰室12號起推逾380萬餐飲券大抽獎 9月上旬公布結果

擁有24間分店的金記冰室在周一（5日）宣布，將舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，由12號至8月31日接受登記，預計送出總值達380萬餐飲券，並於9月上旬於金記冰室Facebook及報章公布結果，並以短訊通知得獎者。

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今次奬品包括頭獎一世免費食金記 (名額一名)、一年免費食金記（名額兩名）及三個月免費食金記（名額三名），每月上限$3,000。另外，凡參加抽獎亦可獲$10電子現金券。

參加資格︰

已接種兩劑新冠疫苗

持有效香港身份證

於金記冰室惠顧滿$50以上；一張惠顧滿$50或以上的單據可參與一次抽獎，兩張則可參加兩次，如此類推。

參加方法︰

於金記冰室稍後公佈的活動網站上載收據及登記資料

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責任編輯：潘曉豐