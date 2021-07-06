約翰遜公布預期解封詳情 民眾共擔防疫責任

▲ 約翰遜公布更多英國解封詳情。

英國新冠疫情持續惡化，新增確診人數維持高位。然而，英國首相約翰宣布計劃按照一度延後的解封路線圖，如期在7月19日解封，廢除眾多防疫法規，並在下周作出最後決定。

英國料預期解封 專家警告恐成「變種病毒工場」 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一（5日）召開記者會，宣布英國將會解除所有防疫法規，強調若果不能解封，難以回歸正常生活。約翰遜指廢除法規是希望民眾承擔防疫責任，不再依賴政府的硬性要求。然而，若在新冠病毒檢測中呈陽性反應，仍是按照法規需自我隔離。

預料解除的防疫法規

強制口罩令－民眾可自由選擇是否戴口罩

社交距離－民眾可以不限人數及場地聚集

款待行業－款待場地解除人數限制，夜店及其他先前被勒令關門的店舖可以重開

旅遊－完成疫苗接種人士可以免隔離前往黃色旅遊名單國家或地區旅遊

大型活動－體育賽事及演唱會等解除人數限制

在家工作安排－不再強制要求，僱主自行安排

檢測－繼續服務，無症狀檢測維持至9月

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不過，約翰遜亦無排除再次收緊防疫的可能，表示若發現對疫苗免疫的新變種病毒，或是前所未見的新疾病，英國政府勢必採取必須措施，保障民眾安全。雖然下周才會有最終決定，但約翰遜明言今次不會再延後。

英國醫學會籲勿解除所有防疫措施 應維持戴口罩 【下一頁】

約翰遜亦宣布加快40歲或以下人士疫苗接種速度，兩劑疫苗接種間距由12周縮短至8周，以目前英國疫苗庫存估計，全英成年人將在9月中前可完成接種。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）同場出席記者會時，亦表示根據估算，雖然新冠疫情仍然嚴重，甚至每日確診人數可能回到最高點，但英國醫療系統足以應對疫情的衝擊。

責任編輯：吳漢培