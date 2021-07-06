【輝瑞疫苗】以色列稱有效率降至64% 仍可預防重症

以色列新冠疫苗接種速度領先全球多國，但近日確診人數反彈，未知是否與變種病毒有關。以色列衛生部周一表示，輝瑞疫苗預防新冠感染的有效率降至64%。當局強調，輝瑞疫苗仍可有效預防重症發生。輝瑞發言人拒絕就以色列最新數據發表評論，強調儘管疫苗有效率下降，仍對新冠變種病毒具有保護力。

以色列研究：輝瑞疫苗針對Delta變種有效率70% 【下一頁】

以色列衛生部門周一（5日）表示，自6月6日起，輝瑞疫苗（Pfizer）預防感染有效率降至64%，但預防新冠病毒引發住院及出現重症有效率仍有93%。相比以色列5月公布數據，輝瑞疫苗預防感染及重症有效率均為95%，兩組數據皆有下降。

以色列當局並未透露更多詳情，輝瑞發言人拒絕就最新數據發表評論，但引用其他研究指，即使有效率有所下降，疫苗仍能對抗包括Delta變種（即印度變種）等新冠變種病毒。

以色列或需丟棄近百萬劑輝瑞疫苗 未搵到國家接收 【下一頁】

以色列約6成人口已最少接種1劑輝瑞疫苗，上月更錄得單位數每日新增個案，對比1月高位每日約1萬宗明顯大幅下降。惟在以色列近日取消多項防疫措施之際，Delta變種病毒開始在世界各地成為主流。

以色列數據科學家西格爾（Eran Segal）表示，以色列不會再經歷年初爆發情況，因為現時重症患者已大幅下降。若繼續為民眾接種疫苗，及檢測回國人士，仍可繼續解除限制恢復正常生活。

責任編輯：李俊儀