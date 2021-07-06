▲ 【芯片大戰】中移動成立芯片公司芯昇科技 部署物聯網芯片、科創板上市

中移動 （00941） 全資附屬公司「芯昇科技」於7月起獨立營運，據內地查冊「天眼查」資料，芯昇科技屬於中移物聯網旗下，中移動物聯網在公司社交平台指，在科改和芯片「卡脖子」的背景下，希望芯昇科技可在物聯網芯片做出規模。芯昇科技也稱，期望未來可登陸科創板。

天眼查資料顯示，芯昇科技經營範圍包括集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路芯片及產品製造；智能家庭消費設備製造；智能家庭消費設備銷售；安防設備銷售；安防設備製造；智能車載設備製造；智能車載設備銷售等等。

芯昇科技總經理肖青稱，期望公司可成為具創新力的物聯網芯片及應用領航者，會通過成立聯合實驗室、申請國家重大專項、對外資本合作、引進高端人才、成立海外研發中心，以及登陸科創板謀劃新佈局。

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編輯：麥德銘

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