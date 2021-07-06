貨幣政策的全球一致性影響

2021年6月，美聯儲做出重要調整，全面上修通脹預期，溫和改變前瞻指引，有序展開緊縮行動，標誌着新冠疫情後全球貨幣政策的超常規寬鬆正在理性走向終結。在美聯儲已變的背景下，中國貨幣政策是否需要隨之而變？這個問題已經成爲當前市場的核心關切之一。筆者認爲，驅動美聯儲政策調整的全球「共同因素」也將對中國貨幣政策產生重要影響。

值得注意的是，美國和中國都是地廣人博、系統重要的經濟大國，中美貨幣政策的取向和調整，都會以內部經濟金融條件變化爲重要依據，以實現本國物價穩定、充分就業和發展穩定爲主要目標，而正因為如此，中美兩國都更加容易受到更底層的全球「共同因素」的一致性影響。

美聯儲2021年6月的政策變調，確證了新供給衝擊的既成事實和深遠影響。受差異性復甦、供應鏈脆裂和金融市場激化的複合影響，國際大宗商品價格在過去1年裡快速上漲，帶動全球PPI上行並向CPI漸次傳導，由此引致了過去60年裡量級排序第三的新供給衝擊。學術研究表明，供給衝擊將在長期內拖累經濟增長、持續放大通脹壓力，進而給全球貨幣政策帶來兩難壓力；而歷史經驗顯示，貨幣政策在供給衝擊下需要更加方向清晰、果敢堅决、有所作爲，才能取得更好的長期效果。

於美國而言，新供給衝擊帶來的即時影響已經顯現，2021年5月，美國CPI同比增幅和PPI季調同比增幅分別為5%和6.5%，較階段低點高出4.9和7.5個百分點，且較1980年至2020年的歷史均值高出2.06和4.95個百分點。對於中國而言，新供給衝擊已對生產層面造成明顯影響，2021年5月，中國PPI和工業生產者購進價格指數同比增幅分別爲9%和12.5%，較2000年至2020年的歷史均值高出7.7和9.93個百分點；與此同時，受PPI向CPI傳導效應减弱且滯後、豬肉價格大幅下跌和物價工資上漲螺旋尚未形成等因素的影響，5月中國CPI同比增幅和商品零售價格指數同比增幅僅爲1.3和2.1%，尚處溫和水平。由於中美在全球產業鏈上位置不同，且經濟周期和產出缺口狀態具有一定差異，新供給衝擊對中美的影響在時序上有先後，美聯儲先行做出微調反應勢在必然，而中國的理性選擇則是同時保有短期定力和長期警惕。

考慮到過去60年裡最嚴重的兩次全球供給衝擊均發生上世紀70年代，所以，本次新冠疫情引致的新供給衝擊將是中國貨幣當局在改革開放後首次面對類似量級的「共同因素」挑戰，更需要適時適度、預調微調，以求曲突徙薪、防微杜漸。