【SPAC】淡馬錫旗下Vertex傳以SPAC形式上市　或成新加坡首例

▲ 【SPAC】淡馬錫旗下Vertex傳以SPAC形式上市 或成當地首例

彭博引述消息人士報道，新加坡國營投資公司淡馬錫旗下風險投資公司Vertex有意成立一間SPAC（特殊目的收購公司） 在新加坡上市集資，這可能是當地首宗以SPAC形式上市的IPO。據悉，Vertex正在與顧問就SPAC形式上市進行合作，由於新交所尚未批准SPAC上市，IPO的規模和時程表等細節仍有待確定。Vertex不願對此做出回應。

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新交所3月底發布「SPAC主板上市管制框架」，建議讓SPAC在主板上市，上市時的市值至少3億元。新交所已完成公共諮詢工作，目前正在評估市場意見。

另一邊廂，英國計劃放寬上市規則，包括引入「同股不同權」。英國金融行為監管局開始公眾諮詢，建議放寬上市規則，吸引更多科技公司容許通常由創辦人領導的創新企業，在符合管治最高標準的高級市場，首五年以「同股不同權」方式上市。

股份公眾持股比例最低要求，在特定條件下，可以由兩成半降至一成。不過，公司市值最低要求，就由70萬英鎊提升至5000萬英鎊。諮詢9月結束，預計年底前公布最終修訂。

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編輯：吳敏芳

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