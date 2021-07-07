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【佛州塌樓】增至36死 失蹤過百人生還機會渺茫（第二版）

環球社會熱點 10:55 2021/07/07

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佛羅里達州一棟12層高的公寓大樓上月底倒塌，當局為深入現場搜救，周日（4日）爆破清拆大樓剩餘部分。大樓倒塌11日後，救援人員再發現4具遺體，增至28人死。目前尚有過百人下落不明，但失蹤者的生還機會十分渺茫。搜救人員周二（6日）再找到8具遺體，總死亡人數上升至36人。

（第二版更新死亡人數）

【佛州塌樓】當局爆破拆除大樓剩餘部分 【下一頁】

當局順利完成爆破後，工作人員隨即清理現場瓦礫。救援人員於午夜前已恢復搜救工作，深入大樓地下車庫等位置。

搜救人員於周二（6日）先後再發現多8具遺體，是事發後單日發現最多遺體一日，死亡人數上升至36人。其中26人的身份已經確定，另有109人仍然失蹤。

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他們仍加緊搜救，由當地及外國專家組成的多個工作組，輪流日以繼夜地尋找瓦礫空隙中是否仍有生還者。但當局僅能於大樓倒塌首個小時内尋獲生還者，其後發現的均為遇難者遺體。

邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）與消防部門證實，救援人員周一發現4具遺體。

善心商人提供免費住宿 免佛州塌樓居民流離失所 【下一頁】

當局已確認其中3名遇難者的身份，包括68歲的茨维·安斯沃思（Tzvi Ainsworth）、66歲的英格麗德·安斯沃思（Ingrid Ainsworth）和58歲的愛潑斯坦（David Epstein）。

卡瓦接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，爆破工作有助他們擴大搜救範圍，但目前距離救人的黃金72小時已很長時間，她清楚家屬也意識到117名失蹤者生還機會很渺茫。

責任編輯：鄭錦玲

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