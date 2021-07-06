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【電子消費券】消費券計劃登記人數逾310萬 港府：將延長網上登記時限至45分鐘

理財智慧 07:24 2021/07/06

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由本周日（7月4日）起，5,000元電子消費券計劃接受大眾登記，港府周一（5日）公布，截至晚上11時，逾310萬名市民登記消費券計劃，又指登記平台運作暢順，並把登記時限由30分鐘延長至45分鐘，讓市民有更充裕時間登記。

另外，港府就使用「智方便」作身分認證時登記，作出調整，包括由周二（6日）凌晨3時起，市民須直接透過流動裝置內的「智方便」應用程式登記，以確保登記者是「智方便」用戶。

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資科辦指，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民並非「智方便」現有用戶，因而須作新登記，導致指令積壓和頁面閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候情況。

在作出調整後，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入以登記電子消費券，輪候時間會大大縮短。如非「智方便」現有用戶，則須先另行開通「智方便」帳戶。

資科辦又表示，市民仍可利用申領去年現金發放計劃的資料，回答相關保安問題作身分認證，或輸入個人資料並上載身份證複本作身分認證。

 

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責任編輯：潘曉豐

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