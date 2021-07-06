【新股IPO】朝聚眼科2219追揸沽攻略　券商：最多升一成

朝聚眼科 （新上市編號：02219） 於今日暗盤，是次吸引逾15萬人認購，一手中籤率5.67%，抽18手（9,000股）可穩獲一手，券商預料，升幅約有一成，建議沒有貨的投資者不宜輕舉妄動。

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信誠證券聯席董事張智威表示，朝聚眼科未及其他生物生投股般火熱，建議有貨的投資者可於股價升約一成時考慮沽出。相反，不建議沒有貨的投資者買入，認為值搏率較低，若今日市況欠理想，更可能跌穿招股價。

另外，小鵬汽車 （新上市編號：09868） 於明日掛牌，雖然認購反應一般，惟近日中概股再度面臨監管風暴，中概股股價表現再備受關注。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，對中概股造成一定的影響，但認為小鵬定價不太追取，較市價有一定的折讓，認為心理影響較大，因近期汽車股走勢造好，故實質影響不大。

他認為小鵬未必跌破招股價，但認為小鵬汽車業務本身有一定的競爭力，若跌破招股價亦可趁低吸納。

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記者：謝卓榮