  • 30°C
香港時間 : 2021706日 (二) 12:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】朝聚眼科2219追揸沽攻略　券商：最多升一成

新股IPO 11:10 2021/07/06

分享：

朝聚眼科  （新上市編號：02219） 於今日暗盤，是次吸引逾15萬人認購，一手中籤率5.67%，抽18手（9,000股）可穩獲一手，券商預料，升幅約有一成，建議沒有貨的投資者不宜輕舉妄動。

    點擊圖片放大
    +2

信誠證券聯席董事張智威表示，朝聚眼科未及其他生物生投股般火熱，建議有貨的投資者可於股價升約一成時考慮沽出。相反，不建議沒有貨的投資者買入，認為值搏率較低，若今日市況欠理想，更可能跌穿招股價。

另外，小鵬汽車  （新上市編號：09868） 於明日掛牌，雖然認購反應一般，惟近日中概股再度面臨監管風暴，中概股股價表現再備受關注。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，對中概股造成一定的影響，但認為小鵬定價不太追取，較市價有一定的折讓，認為心理影響較大，因近期汽車股走勢造好，故實質影響不大。

他認為小鵬未必跌破招股價，但認為小鵬汽車業務本身有一定的競爭力，若跌破招股價亦可趁低吸納。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】小鵬汽車9868超額認購13.73倍　一手中籤率10%（附分配結果）

【獨家專訪】小鵬汽車總裁：智動駕駛成差異化優勢　車廠未來一半盈利或來自軟件（圖集）

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物優惠詳情

記者：謝卓榮

港股 朝聚眼科（02219） IPO

上一篇文章

【SPAC】淡馬錫旗下Vertex傳以SPAC形式上市　或成當地首例

下一篇文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版