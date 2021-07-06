  • 32°C
香港時間 : 2021706日 (二) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介恒安 ｜ 吉利、中移動、利郎、中遠海發、泰格醫藥最新部署（立即觀看）

股市 13:09 2021/07/06

分享：

恒生指數中午收報27980點，跌163點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒安 （01044） ，另亦會分析吉利 （00175） 、中移動 （00941） 、利郎 （01234） 、中遠海發 （02866） 及泰格醫藥 （03347） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 恒安國際（01044） 泰格醫藥（03347） 中國利郎（01234） 吉利汽車（00175） 中國移動（00941） 中遠海發（02866） 石鏡泉

上一篇文章

【大行看法】渣打財管梁振輝：港股下半年波動擴大　第三季料26000至30000間橫行

下一篇文章

【UNIQLO】Uniqlo八月關閉大阪心齋橋全球旗艦店　疫情至外國遊客減少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版