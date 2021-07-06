科技股跌勢喘穩　騰訊倒升、快手創新低後反彈

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【新經濟】國家統計局：2020年「三新」經濟佔GDP比重達17.08%
科技股跌勢喘穩，科指今早曾跌1.6%後，跌幅現收窄至0.2%。多隻科技股倒跌，騰訊 （00700） 現升1.2%，最新報560.5元；阿里巴巴 （09988） 現升0.3%，最新報206.6元；美團 （03690） 跌幅亦收窄至0.4%，最新報285.8元；京東 （09618） 現升1%，最新報295.2元。
快手 （01024） 創新低後反彈，今早曾低見167.7元，現倒升0.5%，最新報173.2元。
恒指跌幅收窄至0.2%，重上2萬8關口，最新報28100點。
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編輯：吳敏芳
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