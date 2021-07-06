▲ 【香港經濟】香港6月PMI回落至51.4 增長步伐按月放緩

香港營商環境的增長步伐上月有所放緩 ，市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，6月份香港採購經理指數由5月份的52.5降至51.4，反映本港營商環境連續5個月好轉，但增長率按月放緩。

期內，產出指數同新訂單指數都從高位回落，企業產量與客戶需求維持增長，但擴張率從5月的逾3年高位下滑。海外買家因疫情再度爆發而緊縮採購，導至本港企業6月出口需求減少，從內地新接業務亦在5月短暫回升後縮減。

由於訂單需求與生產增長同時回軟，因此企業更加審慎採購。若干業者表示曾於5月積極增購投入品，所以在6月份作出回調。另一方面，企業的採購庫存水平亦見下跌，但幅度輕微。

目前，整體投入價格已連升第9個月，反映私營企業的價格理力日益沉重，惟6月份升幅已見回落。綜觀而言，薪資成本與採購成本皆有上揚，促使企業繼續將成本負擔轉嫁客戶

HS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，由於新冠肺炎疫情在亞太地區復燃，因此海外需求放緩並不足為奇。私營企業繼續承受價格壓力。在薪資上漲、就業人手減少的趨勢下，企業的勞動力緊絀，而有關現象在其他進行PMI研究調查的國家或地區亦有出現，有待進一步觀察。IHS Markit預測，2021年本地生產總值（GDP）增長達6.8%。

相關文章：【香港經濟】香港5月PMI升至52.5見7年高 海外新接訂單回升、面對加價壓力

【香港經濟】香港4月PMI回落至50.3 企業營商信心創7年來最高

編輯：吳敏芳

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結