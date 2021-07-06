【港股市況】恒生指數跌逾200點再失28000點　藥明生物跌逾14%佔大市逾半跌幅（不斷更新）

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【新股IPO】朝聚眼科2219追揸沽攻略 券商：最多升一成
美股隔晚美國獨立日假期休市，港股今早續軟，恒生指數開報28136點，跌6點。恒生科技指數跌0.1%，報7700點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%；騰訊 （00700） 續跌0.4%。
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焦點新聞︰
即市走勢︰
【11：12】朝聚眼科2219追揸沽攻略 券商：最多升一成
【11：08】小鵬汽車9868定價165元 較美股水位縮窄至約3%（不斷更新）
【11：06】康希諾生物 （06185） 跌逾7%；復星醫藥 （02196） 跌逾12%；國藥 （01099） 跌逾3%。
【11：02】港股最新跌約215點。
【11：01】藥明生物 （02269） 跌逾14%，低見118元，個股推低大市約140點。
【10：55】醫藥股下挫，其中藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾12%，低見120.4元。消息面上，7月2日，國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）發布「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》意見的通知」。
【10：51】金融股續逆市向好，其中滙豐 （00005） 升逾1%，高見45.75元；友邦 （01299） 升0.5%，高見97.65元。
【10：47】阿里健康 （00241） 跌6%，破底低見15.2元，成交4.3億元。
【10：38】恒指最新再次跌穿28000點，跌155點，報27988點。
【10：36】藥明生物 （02269） 跌逾9%，低見124.5元，個股拉低大市近95點。
【10：36】環康 （08169） 乾升四成，曾破頂高見0.191元，僅3宗成交，涉6870元。
【10：31】大市再度跌百點，略高於28000點水平，報28043點；科指跌0.7%，報7659點。
【10：28】內銀逆市靠穩，建行 （00939） 升0.3%；工行 （01398） 升0.2%；農行 （01288） 升0.4%。另外，內險股國壽 （02628） 升0.4%；平保 （02318） 升0.6%；財險 （02328） 升1.7%；太保 （02601） 升0.4%。
【10：25】科技股跌勢喘穩 騰訊倒升、快手創新低後反彈
【10：17】海底撈 （06862） 升逾半成，高見43.3元。
【10：15】森松 （02155） 股價再升一成，破頂高見13.92元。
【10：14】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至逾8%，低見125.8元。
【10：11】港股一度倒升，大市最新跌15點。
【10：10】東岳 （00189） 升一成，破頂高見9.48元。
【10：08】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見562元。
【10：06】大市跌幅收窄，最新僅跌32點，重上28000點水平，報28110點；科指跌0.3%，報7689點。
【10：02】騰訊 （00700） 先跌後回升，最新逆市升0.6%，報557.5元。
【10：02】和黃醫藥 （00013） 續回吐，股價今早跌逾4%，低見56元。
【09：51】藥明生物 （02269） 跌6%，低見128.6元。
【09：48】中遠海控 （01919） 升逾8%，破頂高見16.44元，成交3.1億元。
【09：47】滙盈 （00821） 續升兩成，高見0.43元。
【09：46】上海電氣 （02727） 跌近1%，破底底見1.97元。上海電氣公布，中國證監會因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對公司立案調查。
【09：43】維他奶 （00345） 再跌逾2%，低見25.3元，市傳香港區人力資源總監已離職。
【09：41】錦欣生殖 （01951） 跌幅擴大至8%，低見17.92元。
【09：40】大市跌幅擴大至200點，報27944點，科指跌1.1%，報7627點。
【09：39】阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 再跌逾2%；小米 （01810） 則逆市升0.4%。
【09：37】國泰 （00293） 逆市升1%，高見6.7元。國泰航空公布會以「國泰（Cathay）」品牌，整合現有國泰航空、馬可孛羅會與「亞洲萬里通Asia miles」的產品及服務。
【國泰新品牌】國泰航空以「國泰」品牌 整合馬可孛羅會及Asia miles儲分（附常見問題解答）
【09：36】大市跌穿28000點，恒指最新報27997點，跌145點。
【09：35】復銳醫療 （01696） 升逾兩成，高見19.48元。復銳醫療公布，預期中期純利按年增逾1.9倍。
【09：34】藍月亮 （06993） 跌逾3%，低見9.7元，成交近3.5億元。
【09：33】騰訊 （00700） 跌0.8%，低見549元。外電引述消息人士指，騰訊未能拿出足夠補救措施滿足市場監管總局以放棄專有權的要求，內地反壟斷監管機構正式阻止騰訊合併虎牙及鬥魚的計劃。
【騰訊700】傳內地反壟斷機構阻騰訊合併虎牙鬥魚 私有化搜狗反獲放行
【09：31】東岳 （00189） 股價續抽升15%，破頂高見9.48元，成交8742萬元。
【09：30】港股開市跌幅擴大至百點，恒指跌104點，報28039點。
【09：29】完美醫療 （01830） 升逾4%。完美醫療公布，引入全港首部第7代「ARTAS iXTM」植髮機械人。
【09：28】比亞迪 （01211） 升逾1%，開報235.6元。比亞迪6月份汽車銷量5.1萬輛，按年增51.3%。其中，新能源汽車銷量4.14萬輛，按年升1.9倍。
【09：27】阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；小米 （01810） 跌0.6%。蘇寧易購（深：002024）引入多名戰投，包括江蘇省、南京市國資，聯合阿里巴巴及小米等各方參與。
【蘇寧賣股】江蘇省、南京市國資牽頭入股蘇寧易購16.96% 阿里巴巴、小米、美的等企業參與
【09：25】錦欣生殖 （01951） 母公司傳4.2%至6.8%配售4200萬股，套現最多7.9億元，錦欣生殖今早低開5.3%，開報18.5元，成交7.9億元。
【配股潮】錦欣生殖母公司傳配售4200萬股 套現最多7.9億元
【09：24】廣匯寶信汽車 （01293） 預計上半年股東應佔溢利將錄得不少於300%增長，股價破頂升14.9%，開報1.7元。
【09：23】理文化工 （00746） 發盈喜，預計上半年股東應佔盈利預期按年增長約2.6至2.8倍，股價今早破頂高開一成，開報5.61元。
【盈喜】盈喜股偷步炒 理文化工料上半年多賺2.8倍升9%、廣匯寶信飈15%
【09：21】恒生指數開報28136點，跌6點。恒生科技指數跌0.1%，報7700點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升逾1%；滙豐 （00005） 升0.6%；騰訊 （00700） 續跌0.4%。（不斷更新）
【09：13】期指開報28074點，跌12點。
【08：51】方正控股 （00418） 開市前公布短暫停牌。
【08：40】恒指黑期升約68點，報28216點；道指期貨升54點，報34731點。
【08：10】小米建議發行美元優先債券
【07：49】朝聚眼科2219逾15萬人認購 超額認購近113倍一手中籤率5.67%（附分配結果）
【07：45】小鵬汽車9868超額認購13.73倍 一手中籤率10%（附分配結果）
【07：30】美股休市，港股ADR亦暫停，夜期收市跌50點，退守28000關，收報28036點，低水108點。
【開市9點半】滴滴App下架釀科網股急瀉 國資牽頭入股蘇寧易購 阿里小米有份
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責任編輯︰梁浩碩